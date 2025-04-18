Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sky: Советник Алонсо провёл переговоры с «Реалом», «Байер» хочет компенсацию в € 20 млн

Sky: Советник Алонсо провёл переговоры с «Реалом», «Байер» хочет компенсацию в € 20 млн
Комментарии

Иньяки Ибаньес, являющийся главным советником тренера «Байера» Хаби Алонсо, провёл переговоры с представителями мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в леверкузенском клубе не удивлены наличием данных переговоров и ждут решения Алонсо, останется ли он в «Байере» или возглавит «Реал». «Фармацевты» рассчитывают, что потенциально новый клуб испанского специалиста выплатит им компенсацию в размере € 15-20 млн. «Байер» готовится к возможному уходу Алонсо и уже изучает рынок тренерских услуг.

Действующий контракт 43-летнего специалиста с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Агент Клоппа отреагировал на слухи о возможном назначении тренера в «Реал»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android