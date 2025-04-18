Sky: Советник Алонсо провёл переговоры с «Реалом», «Байер» хочет компенсацию в € 20 млн

Иньяки Ибаньес, являющийся главным советником тренера «Байера» Хаби Алонсо, провёл переговоры с представителями мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в леверкузенском клубе не удивлены наличием данных переговоров и ждут решения Алонсо, останется ли он в «Байере» или возглавит «Реал». «Фармацевты» рассчитывают, что потенциально новый клуб испанского специалиста выплатит им компенсацию в размере € 15-20 млн. «Байер» готовится к возможному уходу Алонсо и уже изучает рынок тренерских услуг.

Действующий контракт 43-летнего специалиста с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

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