Тренер «Динамо» Ролан Гусев сравнил потерю Тюкавина с выходом из строя Месси или Бензема

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о влиянии травмы нападающего Константина Тюкавина на игру бело-голубых. Напомним, форвард получил травму крестообразной связки правого колена.

«Предугадать это, наверное, невозможно. Когда ключевая фигура, один из лидеров, один из голеадоров получает такую непростую травму, то это всегда потеря для команды, что бы мы ни говорили. Это как если бы Месси в лучшие годы получил травму в «Барселоне» или в «Реале» — Бензема, условно говоря. Это всегда потеря для любой команды. Костя — сильный духом футболист и человек, поэтому я считаю, что он восстановится и опять будет приносить пользу.

В полной мере мы пока его заменить не можем, поэтому разные варианты схем, перестройка некоторых футболистов на другие позиции, потому что, опять же повторюсь, когда такая ключевая фигура выпадает, то это всегда головная боль для команды», — заявил Гусев в эфире «Матч ТВ».

Форвард получил травму крестообразной связки в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1), который состоялся 2 марта. Ранее стало известно, что Константин Тюкавин восстановится через шесть месяцев. В крайнем случае форвард может пропустить до восьми месяцев.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провёл 19 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Московское «Динамо» имеет в своём активе 43 очка после 24 туров и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.