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Тренер «Зенита» Семак высказался о борьбе за два титула в нынешнем сезоне

Тренер «Зенита» Семак высказался о борьбе за два титула в нынешнем сезоне
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе команды за победу одновременно в двух турнирах — Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

«Мы должны исходить из того, что есть на сегодняшний день, и делать максимум возможного для того, чтобы быть готовыми и к одному, и к другому турниру. Посмотрим, будет ли у нас достаточное количество игроков, сколько будет травм. И уже впоследствии решать, насколько для нас будет иметь определяющее значение выставлять приоритет в одном или другом турнире», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).

Также «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграет с московским ЦСКА. Состязание будет состоять из двух матчей. Игры пройдут в периоды с 29 апреля по 1 мая и с 13 по 15 мая. Первый матч «Зенит» проведёт на своём поле.

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