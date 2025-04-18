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«Такое происходит только здесь». Флик раскритиковал Ла Лигу за календарь матчей

«Такое происходит только здесь». Флик раскритиковал Ла Лигу за календарь матчей
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подверг критике руководство Ла Лиги за составление календаря нынешнего сезона.

«Вы знаете, сколько матчей «Барселона» провела за последние две недели? Та же самая ситуация ждёт нас в Милане (в полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Интером». — Прим. «Чемпионата»). После матча с дортмундской «Боруссией» команда вернулась в три часа ночи, а легла в пять утра. Подобное происходит только здесь [в Ла Лиге].

Другие чемпионаты защищают свои клубы на время матчей Лиги чемпионов. Но у нас нет времени на отдых. Те, кто принимает решения [о календаре], ничего в этом не понимают. Может быть, мы не в лучшем состоянии, но я горжусь своей командой, которая вышла в полуфинал.

Если бы в начале сезона кто-то сказал нам, что «Барселона» дойдёт до финала Кубка Испании, полуфинала Лиги чемпионов и будет лидером в Ла Лиге, то мы бы не поверили. Команда проиграла всего один матч», — сказал Флик на пресс-конференции.

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