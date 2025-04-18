Кириченко: ЦСКА — не дураки, раз продали Медину. Самодур, он и классом особо не отличается

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко высказался об уровне игры парагвайского вингера Хесуса Медины, который перебрался в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года.

«В ЦСКА точно не дураки работают. Клуб явно не прогадал, продав Медину. Помимо того, что самодур, он и классом особым тоже не отличается», — приводит слова Кириченко LiveSport.

Московский «Спартак» заплатил ЦСКА за трансфер Медины € 6 млн перед стартом прошлого сезона. В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2) футболист вызвался исполнить пенальти на 87-й минуте и не реализовал его. После матча тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Медина не входит в число пенальтистов клуба.