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Кириченко: ЦСКА — не дураки, раз продали Медину. Самодур, он и классом особо не отличается

Кириченко: ЦСКА — не дураки, раз продали Медину. Самодур, он и классом особо не отличается
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко высказался об уровне игры парагвайского вингера Хесуса Медины, который перебрался в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года.

«В ЦСКА точно не дураки работают. Клуб явно не прогадал, продав Медину. Помимо того, что самодур, он и классом особым тоже не отличается», — приводит слова Кириченко LiveSport.

Московский «Спартак» заплатил ЦСКА за трансфер Медины € 6 млн перед стартом прошлого сезона. В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2) футболист вызвался исполнить пенальти на 87-й минуте и не реализовал его. После матча тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Медина не входит в число пенальтистов клуба.

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