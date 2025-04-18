Флик высказался об «Интере», с которым «Барселона» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об «Интере», с которым сине-гранатовые встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я ценю их футбол. Это опытная команда, которая хорошо организована как с мячом, так и без него. У них хорошие нападающие и защита. Павар был моим игроком [в «Баварии»]. У «Интера» отличный тренер. Это будет тяжёлый матч», — сказал Флик на пресс-конференции.

Первая встреча «Барселоны» с «Интером» состоится 30 апреля, ответная игра пройдёт 6 мая.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сине-гранатовые прошли дортмундскую «Боруссию», «Интер» победил мюнхенскую «Баварию».

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