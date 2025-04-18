Защитник «Спартака» Дуарте восстановился от травмы и готов сыграть с «Акроном»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте восстановился от травмы. Он прилетел вместе с командой в Самару на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». С командой не приехал Хесус Медина.
Матч «Спартака» с «Акроном» состоится в субботу, 19 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.
В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
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