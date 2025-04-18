Тренер «Акрона» Тедеев высказался о «Спартаке» перед матчем 25-го тура РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением об игре московского «Спартака» перед матчем с красно-белыми в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 19 апреля.

— «Спартак» в середине недели участвовал в полуфинальном матче Фонбет Кубка России. Наш соперник, как принято считать, сыграл основным составом. На что-то новое пролила вам свет эта кубковая игра?

— Высокий уровень скоростей, высокий уровень мощностей, высокий уровень и быстрота действий при переключениях — это основа игры сегодняшнего «Спартака». Там есть очень много хороших футболистов. В принципе, ничего нового и удивительного мы не заметили. Сильная команда с сильным тренером. Нам нужно хорошо готовиться, для того чтобы сделать всё максимально от себя зависящее и, в конце концов, в этом матче выиграть.

Да, они выступали в середине недели, но часто так бывает, что именно в этот день в недельном цикле — это как раз день высокой нагрузки. Думаю, что в современных реалиях можно всегда восстановиться за три-четыре дня. Это никак не помешает «Спартаку» быть в нормальной физической форме, — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

Во вторник, 15 апреля, «Спартак» встречался с «Уралом» из Первой лиги в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Деяна Станковича (3:0). В чемпионате России «Спартак» с 47 очками в 24 матчах занимает третье место. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды 28 набранных очков.