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Тедеев — перед «Спартаком»: у «Акрона» уже был матч, где в нас никто не верил, с «Зенитом»

Тедеев — перед «Спартаком»: у «Акрона» уже был матч, где в нас никто не верил, с «Зенитом»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил шансы своей команды одержать победу над московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся в субботу, 19 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Элементы того, за счёт чего махачкалинское «Динамо» удивило «Спартак» в прошлом туре, можно брать за какую-то основу?
— Ничего нельзя брать за основу в принципе. Каждое новое соперничество — это новая игра. Часто даже так бывает, когда команды играют в Лиге чемпионов — и через неделю им снова встречаться между собой, они не ориентируются на прошедший матч, потому что он не похож на следующий. В нашем случае какие-то определённые вещи надо взять во внимание, но мы разбирали не только игру «Спартака» с махачкалинцами, но смотрели и остальные встречи, в том числе с «Ростовом».

Бывает такое, что явный фаворит проигрывает явному аутсайдеру. У нас тоже был такой матч, когда в нас никто не верил, — с «Зенитом». Сегодня в этой лиге важно понять, что любая команда может обыграть любую, — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

В минувшем туре московский «Спартак» потерпел поражение (1:2) в игре с махачкалинским «Динамо». Новичок РПЛ «Акрон» одержал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России. Игра проходила 7 декабря в Санкт-Петербурге. Победный гол записал на свой счёт нападающий Артём Дзюба.

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