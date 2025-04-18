Один из лидеров «Байера» может перейти в «Галатасарай» летом — Плеттенберг

«Галатасарай» серьёзно настроен на то, чтобы подписать контракт с 32-летним полузащитником «Байера» Гранитом Джакой грядущим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, состоялись предварительные переговоры между Джакой, его отцом, агентами футболиста и представителями турецкого клуба. Однако леверкузенский клуб хочет сохранить швейцарского игрока.

В нынешнем сезоне Джака принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: