«Челси» может усилить состав защитником из «Баварии» — Санти Ауна

«Челси» и «Ньюкасл» проявляют интерес к 28-летнему центральному защитнику «Баварии» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эти клубы уже переговорили с менеджментом южнокорейского футболиста. Ким Мин Джэ открыт для того, чтобы покинуть мюнхенский клуб грядущим летом, и готов выслушать предложения от других команд.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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