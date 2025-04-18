Анатолий Тимощук высказался об игре новичка «Зенита» Луиса Энрике

Анатолий Тимощук, являющийся помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался об игре новичка сине-бело-голубых Луиса Энрике.

«Для Энрике это переходной чемпионат, потому что он играл в Европе и в Бразилии, выдал сумасшедший год, получил награду лучшего игрока Южной Америки рядом с таким футболистом, как Месси. Получить такое признание — это достаточно высокая оценка.

Мы видим, насколько это классный, квалифицированный игрок, хорошо оснащённый технически. Он показал это своим голом «Спартаку». Я думаю, что мы ещё увидим много хорошего от него и почувствуем те качества, которые есть у Луиса», — приводит слова Тимощука Metaratings.

24-летний Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста пять встреч, один гол и две результативные передачи за «Зенит» во всех турнирах. По обновлённым данным Transfermarkt от 19 марта 2025 года, ценник бразильского вингера составляет € 25 млн.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).