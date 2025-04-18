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Стало известно состояние здоровья Мбаппе после дополнительного обследования

Стало известно состояние здоровья Мбаппе после дополнительного обследования
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прошёл дополнительное обследование после того, как получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

По информации источника, у французского футболиста лёгкое растяжение связок правой лодыжки, которое не помешает ему принять участие в финале Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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