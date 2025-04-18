Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «ПСЖ» Дуэ отреагировал на сравнения с Килианом Мбаппе

Игрок «ПСЖ» Дуэ отреагировал на сравнения с Килианом Мбаппе
Комментарии

19-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ отреагировал на сравнения с нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Мне уже говорили об этом, но я — Дезире Дуэ, а Килиан — это Килиан. Он сенсационный игрок. Он уже добился выдающихся успехов в футболе. Я пытаюсь проложить свой собственный путь», — приводит слова Дуэ Euro Foot.

Вингер Дезире Дуэ в сезоне-2024/2025 провёл за парижан 43 игры во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 62 млн.

Материалы по теме
Дембеле — о Дезире Дуэ: он многого добьётся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android