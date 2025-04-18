Игрок «ПСЖ» Дуэ отреагировал на сравнения с Килианом Мбаппе

19-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ отреагировал на сравнения с нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Мне уже говорили об этом, но я — Дезире Дуэ, а Килиан — это Килиан. Он сенсационный игрок. Он уже добился выдающихся успехов в футболе. Я пытаюсь проложить свой собственный путь», — приводит слова Дуэ Euro Foot.

Вингер Дезире Дуэ в сезоне-2024/2025 провёл за парижан 43 игры во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 62 млн.