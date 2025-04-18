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Кириченко: Денисов пропустит матч «Спартака» с «Акроном»? Там ещё есть кому «отличиться»

Кириченко: Денисов пропустит матч «Спартака» с «Акроном»? Там ещё есть кому «отличиться»
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Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался об отсутствии защитника Даниила Денисова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 19 апреля. Футболист пропустит матч из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну, там ещё есть ребята, которые могут «отличиться». Так что поломать голову всё же стоит. Не совсем понимаю решения Станковича. Такие, скажем, как Литвинов в роли центрального защитника. Не уверен, что это хорошая находка. Наверняка стоит вопрос лимита, но надо пытаться как-то иначе его решать. Есть защитники сильнее», — приводит слова Кириченко LiveSport.

В минувшем туре «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). На 10-й минуте правый защитник красно-белых Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота. На 45+4-й минуте футболист получил жёлтую карточку, которая стала для него восьмой в текущем розыгрыше РПЛ.

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