Кириченко: Денисов пропустит матч «Спартака» с «Акроном»? Там ещё есть кому «отличиться»

Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался об отсутствии защитника Даниила Денисова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 19 апреля. Футболист пропустит матч из-за дисквалификации.

«Ну, там ещё есть ребята, которые могут «отличиться». Так что поломать голову всё же стоит. Не совсем понимаю решения Станковича. Такие, скажем, как Литвинов в роли центрального защитника. Не уверен, что это хорошая находка. Наверняка стоит вопрос лимита, но надо пытаться как-то иначе его решать. Есть защитники сильнее», — приводит слова Кириченко LiveSport.

В минувшем туре «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). На 10-й минуте правый защитник красно-белых Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота. На 45+4-й минуте футболист получил жёлтую карточку, которая стала для него восьмой в текущем розыгрыше РПЛ.