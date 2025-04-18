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Генич: Алаеву важно, чтобы «Химки» доиграли чемпионат, и мало кого волнует, на каком месте

Генич: Алаеву важно, чтобы «Химки» доиграли чемпионат, и мало кого волнует, на каком месте
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Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

«Я не знаю, как в 2025 году они будут проходить лицензирование, где будут находить средства. Может быть, какие‑то счета Садыгова разблокируют, может, Московская область как‑то адаптируется. Но я узнал, что они [Московская область] даже не входят в состав учредителей футбольного клуба «Химки». Я думаю, что для имиджевой, репутационной составляющей чемпионата, чтобы спортивный принцип присутствовал, Алаеву очень важно, чтобы «Химки» доиграли до конца, а какое они место возьмут — это мало кого уже волнует», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее футболисты команды устроили бойкот из-за долгов по зарплате со стороны руководства клуба. Существовала вероятность, что основные игроки «Химок» проигнорируют матч 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Благодаря вмешательству главы лиги Александра Алаева ситуация нормализовалась.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.

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