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Кириченко: роль Барко в «Спартаке» преувеличена, если нет игры — он растворяется

Кириченко: роль Барко в «Спартаке» преувеличена, если нет игры — он растворяется
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался с критикой в адрес аргентинского полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.

— Звучали голоса, что достаточно отрезать от мяча одного Эсекьеля Барко, и нет «Спартака». Всё настолько просто?
— Я не согласен. Скорее наоборот: Барко зависим от командой игры. Если она идёт, он есть, если нет, растворяется. Начинает передерживать мячи — и теряет их. А когда всё в порядке в целом, может и протащить, и отдать куда надо. В целом его роль несколько преувеличена, — приводит слова Кириченко LiveSport.

Эсекьель Барко перешёл в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 14 млн. В текущем сезоне на счету полузащитника 12 голов и восемь результативных передач в 30 матчах за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

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