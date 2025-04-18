Сергей Юран высказался о затянувшейся адаптации Пабло Солари в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением об интеграции в состав «Спартака» аргентинского вингера Пабло Солари, перешедшего в команду из клуба «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.

— Пабло Солари всё никак не справится с адаптацией?

— Не люблю это слово «адаптация». Конкуренцию Бонгонда, очевидно, проигрывает. Может быть, постепенно как-то встраивают, не хотят форсировать события. Дают время с коллективом до конца познакомиться, с требованиями тренера, — приводит слова Юрана LiveSport.

Пабло Солари стал игроком «Спартака» 11 февраля 2025 года. Трансфер аргентинца оценивается в € 10 млн. В первых восьми матчах за клуб он отметился одним голом и двумя результативными передачами.