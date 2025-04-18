Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран высказался о затянувшейся адаптации Пабло Солари в «Спартаке»

Сергей Юран высказался о затянувшейся адаптации Пабло Солари в «Спартаке»
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением об интеграции в состав «Спартака» аргентинского вингера Пабло Солари, перешедшего в команду из клуба «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.

— Пабло Солари всё никак не справится с адаптацией?
— Не люблю это слово «адаптация». Конкуренцию Бонгонда, очевидно, проигрывает. Может быть, постепенно как-то встраивают, не хотят форсировать события. Дают время с коллективом до конца познакомиться, с требованиями тренера, — приводит слова Юрана LiveSport.

Пабло Солари стал игроком «Спартака» 11 февраля 2025 года. Трансфер аргентинца оценивается в € 10 млн. В первых восьми матчах за клуб он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Акрон» — «Спартак». С Дзюбой лучше не шутить
«Акрон» — «Спартак». С Дзюбой лучше не шутить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android