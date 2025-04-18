«Арсеналу» придётся потратить большую сумму, чтобы приобрести Гордона летом — FI

«Арсенал» хочет приобрести 24-летнего крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона грядущим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «канонирам» придётся заплатить «большие деньги», чтобы приобрести футболиста сборной Англии. При этом лондонский клуб готов предложить Гордону более высокую зарплату, чем «Ньюкасл». «Сороки» не хотят отпускать 24-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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