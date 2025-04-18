«Зенит» поздравил Клаудиньо с победой в чемпионате Катара

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил бывшего полузащитника команды Клаудиньо с победой в чемпионате Катара в составе клуба «Аль-Садд». Напомним, бразилец перебрался в катарский клуб из «Зенита» в январе текущего года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 20 млн.

«Клаудиньо — чемпион Катара в составе «Аль-Садда»! Поздравляем, друг!» — говорится в обращении пресс-службы «Зенита» в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

В заключительном, 22-м туре чемпионата Катара «Аль-Садд» разгромил «Аль-Ахли» (5:0), довёл количество набранных очков до 52 и опередил «Аль-Духаиль» на два очка в итоговой таблице. Чемпионский титул стал для клуба 18-м в истории.