Гусев — о Бителло: Вагнер Лав тоже мог не тренироваться, а потом забить три «Спартаку»

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев, ранее выступавший в составе ЦСКА, высказался о выступлениях бразильского полузащитника бело-голубых Бителло, пропустившего часть подготовки к возобновлению сезона. Зимой 2025 года игрок не прибыл вовремя на межсезонные сборы из Южной Америки, попытавшись перейти в другой клуб, но в итоге вернулся в расположение российского клуба.

«Бразильцы вообще такие, сами по себе игровики. Я всегда тоже вспоминаю, как в своё время в ЦСКА был Вагнер Лав, и он мог тоже неделю не тренироваться или две, потом выйти и хет‑трик со «Спартаком» сделать. Они вообще в этом плане уникальные люди. Немногим, конечно, дано такое, но Бителло, наверное, из этой категории. Я говорю, он пропустил вот столько, но, как я понимаю, он тренировался там и играл всё равно, поэтому, глядя на него, ты не скажешь, что он пропустил какой‑то период предсезонки», — сказал Гусев в эфир «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2028 года.