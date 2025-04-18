Футболистам «Химок» выплатили зарплату за декабрь — источник

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Подмосковные «Химки» выплатили футболистам зарплату за декабрь.

«Сегодня футболисты «Химок» получили зарплату за декабрь, эта информация соответствует действительности», — сказали в пресс-службе подмосковного клуба для Sport24.

Ранее появилась информация, что игроки «Химок» приняли решение бойкотировать тренировки из-за задержек по зарплате. Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что согласовал с правлением подмосковного клуба выплату футболистам части денег от РПЛ, однако подчеркнул, что проблема не является решённой.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Химки» на выезде сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в воскресенье, 20 апреля.

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