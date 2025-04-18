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Тренер «Зенита» Тимощук объяснил недавний спад в игре Глушенкова

Тренер «Зенита» Тимощук объяснил недавний спад в игре Глушенкова
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Анатолий Тимощук, являющийся помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснил причину недавнего спада в игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«Прежде всего на игру Максима повлияли травмы. Он получил одну, восстановился, затем получил другую. Для футболиста выпасть из тренировочного процесса достаточно ощутимо. Он плодотворно провёл сбор, и сейчас мы сталкиваемся с большой конкуренцией практически на всех позициях в команде.

Конкуренция никому не мешает. Максим вышел с «Локомотивом» и внёс ключевой вклад в ничью. С таким настроем и самоотдачей нужно продолжать работать, и именно такие вещи дают возможность прогрессировать команде и добиваться поставленных целей», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит» летом минувшего года. В нынешнем сезоне Максим сыграл за сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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