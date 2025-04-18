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«Химки» объявили о приходе в клуб двух новых тренеров

«Химки» объявили о приходе в клуб двух новых тренеров
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Тренерский штаб подмосковных «Химок» пополнили два новых специалиста. Как сообщает пресс-служба клуба, к команде присоединились тренеры Ерлан Ибраим и Александр Гутеев.

Ранее Ерлан Ибрагим работал в таких командах, как «Кайрат», «Сочи» и «Ахмат», а также возглавлял олимпийскую сборную Казахстана по лёгкой атлетике. В «Химках» специалист будет трудиться в роли тренера по физической подготовке. Александр Гутеев приступит к работе в статусе тренера вратарей. Ранее испанца Франка Артигу на посту главного тренера «Химок» сменил бывший тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев.

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

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