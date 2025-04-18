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«Айнтрахт» поднял цену на Экитике до € 100 млн, им интересуются «МЮ» и «Арсенал» — Sky

«Айнтрахт» поднял цену на Экитике до € 100 млн, им интересуются «МЮ» и «Арсенал» — Sky
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«Айнтрахт» поднял цену на 22-летнего нападающего Уго Экитике с € 80 млн до € 100 млн. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, франкфуртский клуб готовится к уходу французского футболиста грядущим летом. Ранее СМИ сообщали, что в Экитике заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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