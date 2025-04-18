Александр Павленко прокомментировал своё назначение в тренерский штаб «Торпедо»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Павленко прокомментировал своё назначение в тренерский штаб Олега Кононова в «Торпедо».

— С главным тренером Олегом Кононовым мы знакомы на протяжении пяти лет. Всё это время мы поддерживали связь, общались. Но прежде у нас не было возможности поработать вместе. Рад, что на данном этапе всё сошлось, и мне удалось присоединиться к тренерскому штабу «Торпедо».

— Следили ли вы за командой в последних матчах?

— Конечно, следил, причём на протяжении всего сезона. Когда не было игр моей предыдущей команды, старался смотреть прямые трансляции матчей с участием «Торпедо» или интересовался итоговым счётом после игр. В некоторых случаях подробно смотрел матчи в записи.

— Состоялся ли уже у вас обстоятельный разговор с Олегом Кононовым?

— Да, конечно, такой разговор с Олегом Георгиевичем у нас уже состоялся. Общие принципы взаимодействия мы уже обговорили. Все детали будут проговариваться и обсуждаться внутри тренерского штаба непосредственно в тренировочном процессе. Сейчас немного времени, чтобы адаптироваться в команде. Что касается моего функционала, я буду отвечать за атакующие действия команды, — приводит слова Павленко официальный сайт автозаводцев.