Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Павленко прокомментировал своё назначение в тренерский штаб «Торпедо»

Александр Павленко прокомментировал своё назначение в тренерский штаб «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Павленко прокомментировал своё назначение в тренерский штаб Олега Кононова в «Торпедо».

— С главным тренером Олегом Кононовым мы знакомы на протяжении пяти лет. Всё это время мы поддерживали связь, общались. Но прежде у нас не было возможности поработать вместе. Рад, что на данном этапе всё сошлось, и мне удалось присоединиться к тренерскому штабу «Торпедо».

— Следили ли вы за командой в последних матчах?
— Конечно, следил, причём на протяжении всего сезона. Когда не было игр моей предыдущей команды, старался смотреть прямые трансляции матчей с участием «Торпедо» или интересовался итоговым счётом после игр. В некоторых случаях подробно смотрел матчи в записи.

— Состоялся ли уже у вас обстоятельный разговор с Олегом Кононовым?
— Да, конечно, такой разговор с Олегом Георгиевичем у нас уже состоялся. Общие принципы взаимодействия мы уже обговорили. Все детали будут проговариваться и обсуждаться внутри тренерского штаба непосредственно в тренировочном процессе. Сейчас немного времени, чтобы адаптироваться в команде. Что касается моего функционала, я буду отвечать за атакующие действия команды, — приводит слова Павленко официальный сайт автозаводцев.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android