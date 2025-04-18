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Зенит — Краснодар, результат матча 18 апреля 2025, счет 5:0, МФЛ 2024-2025

«Зенит» разгромил «Краснодар», забив пять голов в матче 6-го тура МФЛ
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Завершился матч 6-го тура Молодёжной футбольной лиги, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тимофей Черняков. Разгромную победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

Россия — МФЛ . 6-й тур
18 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 Базилевский – 14'     2:0 Базилевский – 53'     3:0 Кондаков – 64'     4:0 Кошевич – 70'     5:0 Лукиян – 77'    

На 14-й минуте нападающий «Зенита» Никита Базилевский ударом с пенальти открыл счёт в матче. На 53-й минуте Базилевский оформил дубль. На 64-й минуте полузащитник Даниил Кондаков довёл счёт до крупного. На 70-й минуте форвард сине-бело-голубых Ярослав Кошевич забил четвёртый мяч своей команды. На 77-й минуте вышедший на замену хавбек Данил Лукиян установил окончательный счёт.

После шести туров «Зенит» с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице первенства молодёжных команд. «Краснодар», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке, у команды 11 набранных очков.

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