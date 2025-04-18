«Зенит» разгромил «Краснодар», забив пять голов в матче 6-го тура МФЛ

Завершился матч 6-го тура Молодёжной футбольной лиги, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тимофей Черняков. Разгромную победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

На 14-й минуте нападающий «Зенита» Никита Базилевский ударом с пенальти открыл счёт в матче. На 53-й минуте Базилевский оформил дубль. На 64-й минуте полузащитник Даниил Кондаков довёл счёт до крупного. На 70-й минуте форвард сине-бело-голубых Ярослав Кошевич забил четвёртый мяч своей команды. На 77-й минуте вышедший на замену хавбек Данил Лукиян установил окончательный счёт.

После шести туров «Зенит» с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице первенства молодёжных команд. «Краснодар», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке, у команды 11 набранных очков.