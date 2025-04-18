«Шесть трофеев ЛЧ за 10 лет». Рамос поддержал «Реал» после поражения от «Арсенала»

Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поддержал «сливочных» после их вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала от «Арсенала» (5:1 по сумму двух матчей).

«Реал» сегодня, вчера и всегда. Сейчас звучит много чуши. Шесть трофеев [Лиги чемпионов] за 10 лет», — написал Рамос в своём аккаунте в социальной сети.

Испанский футболист выступал в составе «Королевского клуба» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 671 матче во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 40 результативными передачами. Выступая за «Реал», Рамос четыре раза побеждал в главном европейском клубном турнире.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: