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«Это был один из пяти моих лучших матчей за «Интер». Бастони — о проходе «Баварии» в ЛЧ

«Это был один из пяти моих лучших матчей за «Интер». Бастони — о проходе «Баварии» в ЛЧ
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Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (2:2). По итогам двухматчевого противостояния миланская команда получила право принять участие в полуфинале турнира, где встретится с «Барселоной».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Адреналин зашкаливал. Мечтать было особо не о чем. Реальность и так достаточно прекрасна. Это был один из пяти моих лучших матчей за «Интер». Перед игрой все думали, что «Бавария» легко пройдёт квалификацию, все считали их фаворитами, но их поражение означает, что мы — отличная команда. Я всегда верил, что у нас всё получится. Мы старались доказать всему миру, что попали сюда не случайно. Мы вышли на поле с таким настроем, что можем пройти дальше», — приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.

Первый полуфинальный матч ЛЧ между «Барселоной» и «Интером» пройдёт в среду, 30 апреля, в Каталонии. Ответная игра состоится в Милане во вторник, 6 мая. В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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