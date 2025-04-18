Анатолий Тимощук: Клаудиньо получил приз лучшего игрока, может, не справился с этой ролью

Анатолий Тимощук, являющийся помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался о бывшем полузащитнике сине-бело-голубы Клаудиньо, в данный момент выступающем за катарский «Аль-Садд».

«Приехав сюда, Клаудиньо в первом сезоне получил приз лучшего игрока чемпионата. Были видны его заряженность, техническая оснащённость. Может быть, он не справился с этой ролью.

Клаудиньо — достаточно креативный игрок, и он столкнулся с тем, что на него началась охота, если так можно сказать. На любом этапе своей карьеры в «Зените» Клаудиньо считался основным игроком, и он достаточно качественно старался выполнять свою работу», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Напомним, бразилец перебрался в катарский клуб из «Зенита» в январе текущего года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 20 млн.

Клаудиньо выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.