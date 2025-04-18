«Арсенал» может усилиться защитником из клуба АПЛ — TBR Football

«Арсенал» внимательно следит за 23-летним центральным защитником «Брентфорда» Нэйтаном Коллинзом. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «канониры» рассматривают футболиста сборной Ирландии в качестве возможной замены для Вильяма Салиба и Габриэла Магальяйнса, которые могут быть проданы в другие клубы за большие деньги.

В нынешнем сезоне Коллинз принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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