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Ролан Гусев: «Динамо» продолжает борьбу и за медали, и за чемпионство

Ролан Гусев: «Динамо» продолжает борьбу и за медали, и за чемпионство
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Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об участии бело-голубых в борьбе за медали в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, продолжаем борьбу и за медали, и за чемпионство, потому что я бы не сказал, что разрыв большой. Мы в гонке. Думаю, что всё будет зависеть от нас, поскольку нам играть со всеми конкурентами и им играть друг с другом», — заявил Гусев в эфире «Матч ТВ».

Московское «Динамо» имеет в своём активе 43 очка после 24 туров и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков. На второй строчке находится «Зенит» с 50 очками. Тройку лидеров замыкает «Спартак», набравший 47 очков.

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