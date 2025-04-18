КДК пожизненно дисквалифицировал двух игроков за организацию договорного матча

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение пожизненно запретить бывшим игрокам «Коломны» Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять деятельность, связанную с футболом, за организацию договорного матча в Фонбет Кубке России с «Амкалом». В той игре медийный клуб победил со счётом 8:1.
«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 финала Кубка России по футболу сезона-2024/2025 между командами ФК «Амкал» (г. Москва) — ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 1 августа 2024 года) — запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.
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