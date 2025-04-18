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КДК пожизненно дисквалифицировал двух игроков за организацию договорного матча

КДК пожизненно дисквалифицировал двух игроков за организацию договорного матча
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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение пожизненно запретить бывшим игрокам «Коломны» Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять деятельность, связанную с футболом, за организацию договорного матча в Фонбет Кубке России с «Амкалом». В той игре медийный клуб победил со счётом 8:1.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
8 : 1
Коломна
Коломна
1:0 Костюков – 12'     2:0 Маврин – 18'     3:0 Пичугин – 33'     4:0 Костюков – 41'     5:0 Костюков – 44'     6:0 Имаев – 47'     7:0 Агекян – 55'     7:1 Тетеркин – 65'     8:1 Агекян – 69'    

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 финала Кубка России по футболу сезона-2024/2025 между командами ФК «Амкал» (г. Москва) — ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 1 августа 2024 года) — запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

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