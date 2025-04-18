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«Аль-Наср» с Роналду уступил «Аль-Кадисии», Обамеянг оформил гол+пас

«Аль-Наср» с Роналду уступил «Аль-Кадисии», Обамеянг оформил гол+пас
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 28-й тур
18 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Аммар – 35'     1:1 Мане – 84'     2:1 Обамеянг – 87'    

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Аль-Кадисии» Турки Аль-Аммар. Автором результативной передачи стал экс-нападающий «Арсенала» и дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Гол забил сенегалец Садио Мане. Спустя три минуты Обамеянг вновь вывел свою команду вперёд.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

После этой игры в активе «Аль-Кадисии» стало 53 очка. Команда занимает пятое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с 58 очками находится на третьей строчке.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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