«Аль-Наср» с Роналду уступил «Аль-Кадисии», Обамеянг оформил гол+пас

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Завершился матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Аль-Кадисии» Турки Аль-Аммар. Автором результативной передачи стал экс-нападающий «Арсенала» и дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Гол забил сенегалец Садио Мане. Спустя три минуты Обамеянг вновь вывел свою команду вперёд.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

После этой игры в активе «Аль-Кадисии» стало 53 очка. Команда занимает пятое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с 58 очками находится на третьей строчке.