Бастони: за последние годы никто не оказывал на нас такого давления, как «Бавария»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони назвал «Баварию» самым сложным соперником за несколько лет, а также рассказал о желании снова сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА. «Интер» одолел «Баварию» по сумме двух встреч (4:3) в 1/4 финала ЛЧ.

«В последние годы никто не оказывал на нас такого давления, как «Бавария», но мы были сильны в обоих матчах. Это создало проблемы даже для такой экстраординарной команды. У нас было желание обороняться вместе, включая нападающих, и в то же время мы играли в хороший футбол.

Наши карьеры не бесконечны, и кто знает, сколько у нас будет шансов сыграть ещё в полуфинале Лиги чемпионов. Мы должны воспользоваться этим шансом. Мы хотим снова ощутить эмоции Стамбула, на этот раз с другой стороны. Мы сделаем всё возможное, чтобы это произошло. Люди начинают воспринимать это как должное, но так не должно быть. Нечасто можно увидеть, как итальянская команда заходит так далеко. Мы работали без перерыва четыре года. 20-дневный летний перерыв не считается отпуском», — приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.

«Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с испанской «Барселоной». В сезоне-2022/2023 «Интер» с Алессандро Бастони в составе уступил «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Единственный гол забил испанский полузащитник «горожан» Родри.