Де Брёйне был готов остаться в «Сити» и продлить контракт на прежних условиях — ESPN

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне по-прежнему считает себя способным играть на высшем уровне и был готов продлить контракт с «горожанами» на прежних условиях. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, бельгийский футболист испытывает определённый интерес в продолжении карьеры в МЛС. Недавно агент Де Брёйне провёл встречи с представителями главных клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, 4 апреля 33-летний полузащитник объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, когда закончится его контракт. 6 апреля главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что решение об уходе Де Брёйне принял клуб, а не игрок.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: