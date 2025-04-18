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Бастони признал, что «Интер» является индивидуально слабейшим клубом из полуфиналистов ЛЧ

Бастони признал, что «Интер» является индивидуально слабейшим клубом из полуфиналистов ЛЧ
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони предположил, за счёт чего «Интер» может победить в Лиге чемпионов УЕФА после прохода «Баварии» в 1/4 финала турнира. В полуфинале ЛЧ «Интер» встретится с «Барселоной», а «Арсенал» — с «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По отдельности мы не так сильны, как три других полуфиналиста, но как команда мы можем победить любого из них. Это работает и в обратную сторону — если мы перестанем выкладываться все вместе, мы рискуем утонуть. Что нас объединяет [с «Интером»-2010], так это готовность страдать. Я помню, как Самуэль Это'О начинал играть на позиции крайнего защитника. Теперь Тюрам и Лаутаро делают то же самое.

У нас одинаковая способность объединяться в трудные моменты и наносить удар в нужное время. У «Барселоны» чёткая индивидуальность, они могут оставлять пространство, но мы должны защищаться против них как команда», — приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2009/2010 «Интер» под управлением португальского тренера Жозе Моуринью одержал победу в Лиге чемпионов, одолев «Баварию» (2:0) в финале. Соперниками миланцев по полуфиналу тогда также стала «Барселона» (3:1, 0:1).

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