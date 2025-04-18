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«Игроков такого класса нет в РПЛ». Тимощук высказался об уходе Вендела из «Зенита»

«Игроков такого класса нет в РПЛ». Тимощук высказался об уходе Вендела из «Зенита»
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Анатолий Тимощук, являющийся помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался об уходе из клуба бразильского полузащитника Вендела. Футболист летом присоединится к «Ботафого».

«Как только он изъявил желание попробовать что-то новое и более нужное для себя, мы пошли ему навстречу. Но мы знаем, насколько это ощутимая будет потеря, потому что игроков такого класса нет в нашем чемпионате», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 35 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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