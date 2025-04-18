Тренер «МЮ» Аморим оценил игру Онана в матче с «Лионом», голкипер пропустил четыре мяча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру голкипера команды Андре Онана в прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (5:4 д. вр.)

«Онана очень здорово сыграл, он провёл хороший матч и должен продолжать выступать удачно. Я очень рад за него, потому что это был тяжёлый момент, но давайте двигаться вперёд, и теперь он должен быть готов к следующей встрече», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).