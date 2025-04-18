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Тренер «МЮ» Аморим оценил игру Онана в матче с «Лионом», голкипер пропустил четыре мяча

Тренер «МЮ» Аморим оценил игру Онана в матче с «Лионом», голкипер пропустил четыре мяча
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру голкипера команды Андре Онана в прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (5:4 д. вр.)

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'     2:3 Шерки – 105'     2:4 Ляказетт – 110'     3:4 Фернандеш – 114'     4:4 Майну – 120'     5:4 Магуайр – 120+1'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

«Онана очень здорово сыграл, он провёл хороший матч и должен продолжать выступать удачно. Я очень рад за него, потому что это был тяжёлый момент, но давайте двигаться вперёд, и теперь он должен быть готов к следующей встрече», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).

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