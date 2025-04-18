Бастони высказался о преимуществе «Наполи» в борьбе за Скудетто из-за игры «Интера» в ЛЧ

Защитник «Интера» Алессандро Бастони рассказал, может ли «Наполи» обойти миланцев в турнирной таблице Серии А из-за того, что клуб продолжает выступления в трёх турнирах.

«Вы думаете, он [Конте] праздновал [выход «Интера» в полуфинал ЛЧ] на Пьяцца Дуомо? Я шучу. Я многим обязан Конте. Он делает то, что должен, даже в том, как он общается. Возможно, он пытается оставаться незаметным, чтобы оказать на нас давление, но мы относимся к этому спокойно. Наша сила в том, что мы сосредоточены на себе, даже когда нас критикуют. Мы хотим выиграть Скудетто, но знаем, что «Наполи» будет бороться до конца, поэтому не можем позволить себе терять очки», — приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.

«Интер» возглавляет чемпионскую гонку в Серии А с 71 очком за шесть туров до конца турнира. Кроме того, команда продолжает выступления в Лиге чемпионов УЕФА и в Кубке Италии, где на стадии полуфиналов проведёт двухматчевые противостояния, соответственно, с «Барселоной» и с «Миланом».

«Наполи» отстаёт от «Интера» на три очка при равенстве проведённых матчей. Главным тренером команды с лета прошлого года является Антонио Конте, ранее работавший в «Интере». Неаполитанцы при этом сосредоточены только на чемпионате Италии, досрочно завершив выступления во всех кубковых соревнованиях.