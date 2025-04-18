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Стало известно, кто может заменить Конте в «Наполи» в случае его ухода из клуба

Стало известно, кто может заменить Конте в «Наполи» в случае его ухода из клуба
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Итальянские специалисты Массимилиано Аллегри и Винченцо Итальяно находятся в шорт-листе руководства «Наполи» на случай, если действующий тренер команды Антонио Конте покинет неаполитанский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, у Аллегри сохранялись хорошие отношения со спортивным директором «Наполи» Джованни Манной ещё со времён их работы в «Ювентусе».

Итальяно занимает должность главного тренера «Болоньи» на текущий момент. Последним местом работы Аллегри был «Ювентус». После 32 туров чемпионата Италии команда Конте набрала 68 очков и занимает второе место.

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