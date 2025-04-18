Деле Алли: одна из мох целей — вернуться в сборную Англии к чемпионату мира в 2026 году

Полузащитник «Комо» Деле Алли заявил, что хочет вернуться в состав сборной Англии к чемпионату мира — 2026.

«Я определённо ещё не закончил. Я очень амбициозный человек. Сейчас во мне больше энтузиазма, чем когда-либо. Последние два года были трудными для меня, мне пришлось многому научиться и развиваться. Я твёрдо верю, что всё происходит не просто так. Думаю, моя цель сейчас — преодолеть то, что сделал в прошлом.

Не думаю, что цели, которые я ставлю перед собой, слишком сложны для достижения. Как я уже говорил в прошлом, одна из моих самых ближайших задач — вернуться в сборную Англии к чемпионату мира 2026 года. Это по-прежнему моё намерение», — приводит слова Алли Euro Foot.

Деле Алли подписал контракт с «Комо» 19 января 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Последним клубом Алли был «Эвертон». На его счету также 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.