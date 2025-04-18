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Симеоне — о Гризманне: это нормально, что возрастные футболисты начинают играть меньше

Симеоне — о Гризманне: это нормально, что возрастные футболисты начинают играть меньше
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос об уменьшении игрового времени у таких футболистов «матрасников», как 34-летний Антуан Гризманн и 33-летний Коке.

«Это нормально [играть меньше], когда вы становитесь старше и теряете ритм игры, скорость, качество или вес в команде. Тренеры должны жить настоящим, как и футболисты. Эти игроки остаются частью команды, и их качества не пропадают.

Мне пришлось пройти через это, будучи футболистом. Во время карьеры тебе не хочется этого понимать. Игрок желает выходить на поле, будь ему 36, 35, 28 или 16 лет!» — приводит слова Симеоне Relevo.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Трудовое соглашение Коке истекает грядущим летом.

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