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Ренн — Нант, результат матча 18 апреля 2025, счет 2:1, Лига 1 2024-2025

«Ренн» в большинстве вырвал победу у «Нанта» на последних минутах матча Лиги 1
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Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Нантом». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абделатиф Херраджи. Матч завершился победой «Ренна» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
18 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 1
Нант
Нант
1:0 Трюффер – 23'     1:1 Мохамед – 54'     2:1 Мейте – 86'    
Удаления: нет / Коко – 57'

На 14-й минуте хозяева поля получили возможность выйти вперёд. В ворота «Нанта» был назначен пенальти. Нападающий Арно Калимуэндо не смог реализовать удар. На 23-й минуте защитник «Ренна» Адриен Трюффер вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед восстановил равенство в счёте. На 57-й минуте защитник гостей Маркус Коко получил прямую красную карточку, оставив одноклубников в меньшинстве. На 86-й минуте вышедший на замену нападающий Мохамед Кадер Мейте принёс «Ренну» победу.

«Нант» имеет в своём активе 30 очков в сезоне и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 38 очками в 30 матчах располагается на 10-й строчке.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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