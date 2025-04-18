«Ренн» в большинстве вырвал победу у «Нанта» на последних минутах матча Лиги 1

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Нантом». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абделатиф Херраджи. Матч завершился победой «Ренна» со счётом 2:1.

На 14-й минуте хозяева поля получили возможность выйти вперёд. В ворота «Нанта» был назначен пенальти. Нападающий Арно Калимуэндо не смог реализовать удар. На 23-й минуте защитник «Ренна» Адриен Трюффер вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед восстановил равенство в счёте. На 57-й минуте защитник гостей Маркус Коко получил прямую красную карточку, оставив одноклубников в меньшинстве. На 86-й минуте вышедший на замену нападающий Мохамед Кадер Мейте принёс «Ренну» победу.

«Нант» имеет в своём активе 30 очков в сезоне и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 38 очками в 30 матчах располагается на 10-й строчке.