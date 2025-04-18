Поздравление «Спартака» с днём рождения появилось на Останкинской башне

На Останкинской башне, находящейся в Москве, появилось поздравление футбольного клуба «Спартак» с днём рождения. Сегодня, 18 апреля, «Спартаку» исполнилось 103 года.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

«Спартак» является самым титулованным клубом России. Красно-белые имеют 22 чемпионских звания, 14 кубков, Суперкубок.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московский клуб набрал 47 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В следующем туре красно-белые встретятся с «Акроном». Игра состоится 19 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.