«Эспаньол» победил «Хетафе» в матче Ла Лиги, гости играли в меньшинстве с 60-й минуты

Завершился матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 39-й минуте единственный гол в игре забил защитник «Эспаньола» Мараш Кумбула. На 60-й минуте красную карточку получил полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче.

«Эспаньол» занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 38 очков за 31 матч. «Хетафе» заработал 39 очков после 32 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 70 очков за 31 игру.

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