Результаты матчей чемпионата Испании 18 апреля

18 апреля в 32-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 18 апреля:

«Эспаньол» — «Хетафе» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 70 очков за 31 игру. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 66 очков в 31 встрече. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками после 31 матча. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес» с 28 очками и «Лас-Пальмас», заработавший 29 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: