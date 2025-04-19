Реграги: Ямаль — талант поколения, который мы пытались привести в сборную Марокко

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, о своём разговоре с 17-летним нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем о возможности выступать за национальную команды из Африки. Футболист имеет марокканские корни.

«Ламин Ямаль — талант поколения, который мы пытались привести в сборную Марокко. То, что он делает в своём возрасте, просто невероятно. Я говорил с ним напрямую, но он был очень честен со мной, а также с федерацией. Мы старались дать ему проект, который у нас есть, — Кубок Африки и Чемпионат мира 2030 года, а также ту привязанность, которую страна может дать Ламину.

Мальчик никогда не лгал. Он выбрал Испанию. Он позвонил мне с уважением и сказал: «Спасибо за любовь, но я выберу Испанию, потому что я чувствую себя испанцем». Мы, конечно, хотим великих игроков, но я желаю ему удачи. Он очень честный парень, и мне понравился этот разговор. Он станет одной из величайших мировых звёзд. Мы поговорили с его семьёй, с ним и его агентом. Мы сделали всё, но это футбол. Удачи», — приводит слова