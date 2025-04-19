Компани назвал абсолютный приоритет «Баварии» после вылета команды из Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на вылет своих подопечных из Лиги чемпионов УЕФА. В 1/4 финала турнира лидер чемпионата Германии уступил «Интеру» по сумме двух встреч (1:2, 2:2).

«Я думаю, к лучшему то, что мы снова играем так быстро. Абсолютный приоритет сейчас — следующие 90 минут против «Хайденхайма», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

«Бавария» встретится с «Хайденхаймом» на выезде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. За пять туров до конца чемпионата подопечные Венсана Компани с 69 очками возглавляют чемпионскую гонку, опережая «Байер» на шесть очков. У «Хайденхайма» 22 очка и 16-е место в таблице.