Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани назвал абсолютный приоритет «Баварии» после вылета команды из Лиги чемпионов

Компани назвал абсолютный приоритет «Баварии» после вылета команды из Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на вылет своих подопечных из Лиги чемпионов УЕФА. В 1/4 финала турнира лидер чемпионата Германии уступил «Интеру» по сумме двух встреч (1:2, 2:2).

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, к лучшему то, что мы снова играем так быстро. Абсолютный приоритет сейчас — следующие 90 минут против «Хайденхайма», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

«Бавария» встретится с «Хайденхаймом» на выезде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. За пять туров до конца чемпионата подопечные Венсана Компани с 69 очками возглавляют чемпионскую гонку, опережая «Байер» на шесть очков. У «Хайденхайма» 22 очка и 16-е место в таблице.

Материалы по теме
«Смотрим великий матч!» «Интер» и «Бавария» показали всё, за что мы любим ЛЧ. Видео
«Смотрим великий матч!» «Интер» и «Бавария» показали всё, за что мы любим ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android