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Тренер «Зенита» Тимощук рассказал, как удаётся мотивировать футболистов без еврокубков

Тренер «Зенита» Тимощук рассказал, как удаётся мотивировать футболистов без еврокубков
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Анатолий Тимощук, являющийся помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал, как клубу удаётся мотивировать игроков, желающих играть в еврокубках.

«Стараемся находить слова, аргументы, проводить какие-то параллели. Заменить еврокубковые матчи внутренними противостояниями действительно сложно. Но для меня всегда важным было принятие личного решения. Я с ним должен быть согласен, подчиняться ему и двигаться в нужном направлении. Если кого-то из футболистов что-либо не устраивает, есть главный тренер, руководство клуба, которые всегда готовы выслушать, обсудить и пойти навстречу. Думаю, никто не может упрекнуть наш клуб, что этого не происходит», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина такого решения ФИФА и УЕФА — политическая ситуация в мире.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).

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